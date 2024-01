Hochverdient: Böhmermann erhält Auszeichnung für skandalösesten Schwindel-Journalismus

Das ist in der Tat hochverdient: Der von der Stiftung Meinung und Freiheit verliehene „Karl-Eduard-von-Schnitzler-Preis für Propaganda-Journalismus“, ein Publikumspreis für den dezidiert skandalösesten Schwindel-Journalismus in Deutschland, geht dieses Jahr völlig zu Recht an ZDF-Dreckschleuder Jan Böhmermann. Rund 10.000 kritische GEZ-zahlende Leser und Zuschauer stimmten aus einer Auswahl über ihren “Wunschkandidaten” ab. „Der Sieger steht mit überragendem Ergebnis fest“, erklärte Verleher Roland Tichy (“Tichys Einblick”) als Vorsitzender der Stiftung. Er bedankte sich für die große Resonanz bei der Abstimmung und verkündete „Wir haben einen Nerv getroffen, dieser Preis hat seine Berechtigung, die Bürger wollen ihren Unmut über wahrgenommene Desinformation und Manipulation in den deutschen Medien zum Ausdruck bringen. Unsere Negativauszeichnung bietet ihnen dazu die Möglichkeit.“

Von insgesamt 9.435 abgegeben Stimmen entfielen auf Böhmermann mit 3.666 rund 40 Prozent aller Stimmen; es folgten der WDR-Propagandahetzer Georg Restle mit 2.320 Stimmen (rund 25 Prozent) und die linksgrüne Journalistenkarikatur Dunja Hayali mit 2.051 (rund 22 Prozent). Die weiteren Stimmen verteilen sich auf Markus Lanz, der Platz 4 belegte, und Anja Reschke auf Platz 5. Die feierliche Preisverleihung an Jan Böhmermann “für herausragende Desinformation, Meinungsmanipulation und Propaganda” findet am 24. Februar 2024 im Frankfurter PresseClub in Frankfurt am Main in Anwesenheit von über 100 geladenen Ehrengästen statt.

Preisträger bekommen ein Jahr die Rundfunkgebühren erstattet

Ebenfalls dort eingeladen sind die fünf ausgelosten Leser und Zuschauer, die den finalen Sieger des „Karl Eduard-von-Schnitzler-Preis für Propaganda-Journalismus“ vorgeschlagen hatten. Für sie werden jeweils die GEZ- Gebühren für ein Jahr übernommen. „Ich freue mich auf inspirierende Reden und anregende Gespräche“, betont Dr. Hans-Georg Maaßen, Jurist und ehemaliger Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz der Bundesrepublik Deutschland, in seiner Eigenschaft als stellvertretender Vorsitzender der Stiftung Meinung & Freiheit.

Zu den Beweggründen für die Auslobung des Preises erklärt Tichy als Stiftungspräsident: „Der Alltag wird aus ideologischen Gründen verfälscht, missliebige Nachrichten werden verschwiegen und Kritiker verleumdet.” Die Stiftung firmiert als gemeinnütziger Verein, der für Meinungsäußerungsfreiheit und Medienvielfalt eintritt sowie gegen jede Form von “Cancel Culture”. Benannt ist der Preis nach dem Chefkommentator des DDR- Fernsehens und Moderator der politisch-agitatorischen Fernsehsendung „Der Schwarze Kanal“, Karl-Eduard-von-Schnitzler, dessen Spitzname “Sudel-Ede” lautete und der unter der Bevölkerung der DDR als meistgehasster Systemvertreter galt.