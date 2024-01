Ihr demonstriert gegen “rechts”, aber…

…das Problem sind drei Vergewaltigungen durch Flüchtlinge am Tag. Das Problem sind 50 Milliarden für Migration jährlich, was mehr als doppelt so viel ist wie der Etat des Bildungsministeriums. Das Problem sind Parallelgesellschaften und ein stark abnehmendes Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum. Das Problem ist, dass ganze Stadtviertel für Frauen (nicht nur zu Silvester) zu No-Go-Areas werden. Das Problem ist, dass die Verteilung staatsgefährdender Straftaten bei (angeblich) 0 linksextrem zu 11 rechtsextrem zu 291 islamistisch motiviert liegt. Das Problem sind 300.000 Asylerstanträge allein im letzten Jahr plus eine riesige, bewusst nicht veröffentlichte Zahl an im Zuge des “Familiennachzugs” dauerhaft ins Land kommender Menschen.

Das Problem ist, dass zwei Drittel der wenigen geplanten Abschiebungen nicht einmal in Angriff genommen und weniger als 5 Prozent überhaupt vollzogen werden. Das Problem ist, dass die Anerkennungsquote für politisches Asyl im einstelligen Prozentbereich liegt, aber trotzdem so gut wie niemand abgeschoben wird. Das Problem sind Leute, die denken, es ginge um “ethnische Reinheit“, wenn es in Wahrheit nur um die geforderte “Integration” und Assimilation von Neubürgern geht. Das Problem sind jene, das Land spalten, indem sie eine Partei, die von einem Viertel der Deutschen (im Ost gar von mehr als einem Drittel) gewählt wird, als das absolut Böse stilisieren und somit die gesellschaftliche Erosion mehr vorantreiben, als es diese Partei allein je könnte.

Die wahren Faschisten

Und Ihr Gratismutigen stellt Euch ernsthaft hin und tut so, als würdet Ihr Deutschland eben noch so vor dem Vierten Reich bewahren!? Als würdet Ihr die “Demokratie” retten, die Ihr in Wahrheit nicht verteidigt, sondern fürchtet?!? Ihr lasst Euch von von einer mit Halbwahrheiten gespickten Pseudo-“Doku” von staatlich und Soros-finanzierten “Correctiv”-Propagandisten vor den Karren spannen und einreden, dass die AfD (die ausschließlich bürgerlich-konservative grundgesetzkonforme Positionen vertritt der früherem CDU vertritt!) allen Ernstes eine “faschistische Partei” sei, und geht gegen sie auf die Straße, um die Macht und Pfründe der Altparteien zu schützen.

Wer sind denn hier die wirklichen Faschisten? Wer will denn hier die größte Oppositionspartei im Land verbieten lassen, die aktuell über 10 Millionen Deutsche wählen würden? Wer ist es denn, der einzelnen unliebsamen Politikern die Grundrechte aberkennen will? Wer versucht denn, schlimmer noch als bei Corona, die Spaltung in die Familien hineinzutragen, Andersdenkende zu stigmatisieren und auszugrenzen? Wer instrumentalisiert denn den öffentlich-rechtlichen Staatsfunk, um Proteste gegen die Regierung kleinzureden und regierungstreue bestellte Anti-AfD-Demos “gegen rechts” als Massenaufmärsche der “Anständigen” prominent in Szene zu setzen, und sogar Werbung für für Petitionen gegen besagte Partei zu machen (dies sogar in der “Tagesschau”)?

Es klingt nach Stasi

Dazu kommen Aussagen ranghoher Staatsrepräsentanten wie beispielsweise der stellvertretenden Bundestagspräsidentin Petra Pau, dass sogenannte “zivilgesellschaftliche Organisationen” (gemeint sind: linksextreme NGOs, die von Staatsknete finanziert werden) alle “antidemokratischen Strömungen” – also alles was nicht links ist – mit Hilfe der Sicherheitsbehörden “trockenlegen” müssten. Klingt ja nur ein bisschen nach Stasi! Dass die erwähnte, bewusst irreführende “Correctiv-Doku” von ebenfalls oftmals staatsfinanzierten “Journalisten” dann wohlsynchronisiert mit der sonstigen Kampagne zu einem politisch günstigen Zeitpunkt, zwei Monate verzögert, veröffentlicht werden und selbst von vermeintlichen “Qualitätsmedien” unkritisch hochstilisiert werden, um die gegen die AfD gerichtete Volksverhetzung mit der Lüge angeblicher Rufe nach “Vertreibung” und “Deportationen” zu verstärken, kommt erschwerend hinzu. Und das, obwohl ganz ähnliche Forderungen bereits in der CDU diskutiert und selbst von Scholz (“Abschiebeoffensive“) und Faeser (Aberkennung der Staatsbürgerschaft sogar ohne begangene Straftat) vor kurzem noch verstärkt gefordert wurden.

Man könnte ja die AfD auch “bekämpfen”, in dem man sich einmal fragt, warum man als Ampel wohl die unbeliebteste Regierung seit Beginn der Umfragen ist. Man könnte sich in Selbstkritik üben und zur Abwechslung einmal Politik für die Mehrheit – oder zumindest für Deutschland und die Deutschen, nicht für die ganze Welt und ihre “ankommenden” migrantischen Sendboten – machen. Man könnte sich erinnern, dass man dem Volk zu dienen hat und nicht umgekehrt! Aber nein: Man setzt darauf, alle Gegner der Regierungspolitik maximal zu verunglimpfen. Weiter “Nazis” schreien ist angesagt. Weil das ja bisher so gut geklappt hat. Ich habe übrigens schon vor Jahren prophezeit, dass genau das passieren wird: Dass man, wenn man sich nicht mit den Problemen auseinandersetzt, die das Volk umtreiben, der AfD das Feld überlässt. Und nun haben wir den Salat. Bundesweit steht die AfD bei 25 Prozent und sie wächst weiter. Und daran werden auch all Eure Demos nichts ändern – weil der Frust und die Probleme garantiert nicht weniger werden.