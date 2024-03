Kultur der Inkompetenz (III): Staatszerfall einer Industrienation

In einer etablierten Kultur der Inkompetenz schaffen sich die handelnden Akteure die größten Probleme selbst. Anders gesagt: Sie sind das Problem. Wie ich in den beiden vorherigen Artikeln dieser dreiteiligen Ansage!-Serie (siehe Teil I hier und Teil II hier) bereits schrieb, gilt es inzwischen in den Wendehals-Medien als Tabu, jene politischen Entscheider kritisch und ganz konkret zu betrachten, die den politischen Raum – allein oder im Rudel – gestalten. Berufspolitiker von zweifelhaftem Ruf lenken eine einst führende Wirtschaftsnation, welche auf fast allen Ebenen gegen den Abwärtstrend kämpft, in Richtung Abgrund. Vergessen Sie Brot und Spiele, vergessen Sie die fossile altpolitische Link-Rechts-Gesäßgeographie, setzen wir unseren überparteilichen Rundgang durchs abstürzende Deutschland fort, gucken wir uns die Elitenfiguren der politischen Klasse genauer an.

Ein Unheil namens Angela Merkel verblieb folgenreich als dunkles Erbe des CDU-Altkanzlers Helmut Kohl, der mit ihrer Rekrutierung in die Parteispitze dem deutschen Konservativismus und dem bürgerlichen Lager einen unglaublich schweren, nachhaltigen Schaden zufügte. Dabei waren die seltsamen Praktiken der Ex-Kanzlerin, die aus einem erzkommunistischen Elternhaus der DDR kam, leicht lesbar – und im Sinne solider Staatenführung alles andere als professionell. Nun mögen wieder die Vermutungen hochkochen, die Zerstörung der bürgerlichen Ordnung der alten BRD war Merkels klammheimlicher Vorsatz und entsprach einer raffinierten Agenda. Selbst wenn dem so war, lassen sich politische Handlungen, Aktionen, Beschlüsse und Zielvorgaben, hinsichtlich ihrer rational messbaren Qualität und Relevanz, durchaus neutral und qualitativ überprüfen.

Durchtriebene Schurkin Merkel

Selbst wenn Merkel eine durchtriebene Schurkin an der Macht war, gibt und gab es neben ihr eine Regierung mit etlichen Ministern und zahlreichen Staatssekretären, einen Bundespräsidenten, Bundes- und Landesparlamente, Medien und Parteien, die – normalerweise – in der Lage sein sollten, eine falsche, destruktive und wenig durchdachte Politik zu entlarven und damit über aus dem Ruder laufende Politiker an der Macht den Stab zu brechen. Geschieht das aber nicht, hat sich in einem entsprechenden Land ein ganz fataler, destruktiver Ungeist längst wie ein Krebsgeschwür ausgebreitet, in welchem sich Blender, Mitläufer, Nichtskönner, Quacksalber, Ungebildete, Amateure und Dummschwätzer bis ganz nach oben ausbreiten können. Es bedeutet den Zerfall.

Über Angela Merkel ist das meiste, gerade hier auf Ansage!, längst gesagt. Deshalb reicht zur Überleitung auf die Metaebene des deutschen Hauptproblems folgende Erinnerung. Achtung: „Spardebatte: Merkel gegen Aussetzen der Wehrpflicht“ (“Zeit” vom 3. Juni 2010) und „Bundeswehr: Merkel gegen Rückkehr zur Wehrpflicht“ (“Zeit” vom 11. Mai 2017). Neu daran ist im realsatirischen Haltungsdeutschland, dass wir es hier mit einer Neudeutung eines Kernsatzes der toxischen Marxschen Philosophie zu tun haben: Denn ganz passend zu ihrer eigenen nebulösen Vergangenheit in der DDR, mit ihrem zwielichtigen AgitProp-Aktivismus bei der sozialistischen FDJ-Staatsjugend, wandelte Merkel mit ihrem Handeln auf den Spuren von Karl Marx, der da als Schöpfer des politischen Gleichmacherwahns einst fabuliert hatte: „Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt.“ Bei Merkel, welche intellektuell äusserst flach und als wandelnde Plattitüde daherkam, wurde daraus quasi ein „Das Datum bestimmt das Bewusstsein“ (siehe oben).

Frühe Befriedigung linker und grüner Sehnsüchte

Es wurde Merkels Markenzeichen, sich in politisch-autistischen Alleingängen wie ein Brummkreisel bei ihrer Meinungsfindung zu drehen und heute das Gegenteil von gestern zu postulieren, als sei es nie anders gewesen: Gestern noch für die weitere Nutzung der Atomkraft, morgen schon – quasi über Nacht – werden sie alle abgeschaltet. Keinen deutschen Cent zur Rettung maroder Banken und der Schrottwährung (T)Euro, dann deutsche Milliarden zur Rettung Griechenlands. 2005 die Migration nach Deutschland in Worten vehement ablehnen, die sogar noch drastischer sind als zeitgenössische AfD-Äußerungen (und die heute sofort den Verfassungsschutz auf den Plan riefen), dann 2015 Grenzöffnung mit bis heute anhaltender Massenflutung Deutschlands. Hü und Hott: Das war eben auch der qualitative Absturz hiesiger Politik, die nicht mehr solide fundiert war, sondern spontan dieses oder jenes beschloss – einfach, weil “sie es konnten”, weil es opportun war und weil es ging. Niemand fiel der fiesen Hexe aus der Uckermark in den Arm – was nicht nur parteipolitisch erklärbar ist sondern auch ein deutliches Zeichen mangelnder personeller Qualität und fehlender Charaktere, welche noch Verantwortungsbewusstsein mit gesundem Pragmatismus verbanden.

Nehmen wir die Hauptaktionsfelder der DDR-Migrantin Merkel (also die finale Zerstörung der einst stabilen deutschen D-Währung durch endgültige Unterwerfung unter die Euro-Brüssel-Kontrolle, die Abschaltung sämtlicher Atomkraftwerke, die Abschaffung der Wehrpflicht in Tateinheit mit der „Verwesung“ des deutschen Militärs sowie den Abriss der deutschen Grenzen zwecks Totalflutung des Landes mit völlig unpassendem Zulauf aus Afrika und dem Orient, welcher hier überwiegend nur für Kosten und soziale Verwüstung und Zerwürfnisse sorgt), so blieb der heute regierenden Ampel eben nur noch ein Scherbenhaufen. Das soll “Scholz & Friends” nicht entschuldigen oder entlasten, erklärt aber, auf welch fruchtbaren Boden die heutige Transformationspolitik fiel. Denn bereits Merkel befriedigte früh linke und grüne Sehnsüchte in ihrer Amtszeit vollumfänglich und war damit jenen Kräfte zu Willen, die wiederum fast alle relevanten großen Medien hierzulande dominieren (ebenfalls von Merkel kräftig unterstützt!) – was das große Wegsehen erst zur Tugend machte.

“Gekonnte” Praxis

Dabei erkannten gerade bei der saloppen Abschaffung der Wehrpflicht und dem dann folgenden völlig dilettantischen Umbau, hin zu einer Berufsarmee, immerhin noch einige Journalisten, was für eine „Teufelsmutti da auf dem Riesen herumritt, ganz so wie ein zweijähriges Mädchen auf einem Schaukelpferd: „Merkel beendet die Wehrpflicht nach Hausfrauenart“, schrieb 2010, nach der damaligen gewohnt rückgratlosen Kehrtwende der Kanzlerin, voller Entsetzen Eckhard Fuhr in der „Welt“, und führte aus: „Wie die deutsche Politik die Wehrpflicht mal schnell zwischen zwei Fingern weggeschnippt hat, das ist nicht nur für altgediente Soldaten ein Grund für mehr als schlechte Laune. Es ist empörend.“ Und weiter schrieb der altgediente Journalist: „Die Wehrpflichtarmee Bundeswehr hat es nicht verdient, mit solchem Hausfrauenpragmatismus abgeschafft zu werden.“ Der Kollege Fuhr ist inzwischen in Rente, doch solche Worte würden heute ebenfalls zu seiner Entsorgung aufs Altenteil führen – denn beim sich ständig verschlechternden Hypermoralzustand des Patienten Deutschland zögen Zustandsbeschreibungen mit sprachlichen Wendungen wie „Hausfrauenart“ ihrerseits einen Aufstand der Anti-Diskriminierungspolizei nach sich.

Dabei hatte die wenigen Kritiker, die sich solche Urteile noch erlaubten, schon damals den Nagel perfekt auf den Kopf getroffen. Ob Gutsherr oder Hausfrau an der Macht: Mit einem schlüssigem, professionellem und erfolgsorientiertem Polit-Management an der Spitze eines der größten Industrieländer der Welt hatte das alles nichts, aber auch rein gar nichts mehr zu tun, was uns spätestens seit dieser Kanzlerin serviert wurde. Und ihr langjähriger Vizekanzler macht es als ihr Nachfolger heute nicht besser. Ausgerechnet durch Putins Ukraine-Feldzug wurde und wird nun offengelegt, dass diverse Bundeswehr-Ministerialsimulanten der vergangener Jahre und Jahrzehnte eigentlich nur eine Aufgabe zu erfüllen hatten: Die Bundeswehr – so wie zuvor schon stolze und starke D-Mark – in eine autokratische, undemokratische EU zu transferieren, wo sie sich dann – unter Brüsseler Ägide – schließlich auflösen und ihre Befehlshoheit dem Kommando einer „Europäischen Armee“ übereignen sollte. Man erkennt bei alledem natürlich die vorrangig linke Ideologie, welche in der Praxis dann aber so „gekonnt“ durchgeführt wurde, als würden sich Klein-Erna und Klein-Heini mit Lego-Steinen einen Panzer basteln.

Avanti Dilettanti!

Nach Merkel nun die Sintflut. Denn von 2021 an, nach dem Ende ihrer Kanzlerschaft mitsamt gigantischer Schadensbilanz, folgte der Totalabsturz – dank erneutem Einzug der Grünen in eine Bundesregierung, diesmal allerdings dominiert von dilettantischen Ideologen und deutschlandfeindlichen Globalsten, deren NGO-Hintergrund von WEF bis zu EU und UN reichten. Politik für dieses Land gibt es seitdem überhaupt nicht mehr. Realsatire made in Germany: Ein kiffender Vegetarier als Bundesminister für Ernährung (!) und (ausgerechnet) Landwirtschaft; ein Kinderbuchautor und ständig stümpernder Öko-Fanatiker (der noch nicht einmal weiß, was eine Insolvenz ist) als Bundeswirtschaftsminister; eine linksradikale Antifantin als Bundesinnenministerin; ein bellender Kriegsrhetoriker und Kriegswaffennarr in Gestalt eines schlamperten Hippies aus den 1970er Jahren als Vorsitzender eines EU-Ausschusses; eine Bundesdraußen-Feministerin, die sich ständig peinlich verplappert, in EU-Sitzungen dank schlechtem Englisch gleich mal den Russen den Krieg erklärt und in Designer-Klamotten um den Erdball fliegt, um deutsches Steuergeld in aller Welt für drallsten Öko-Unsinn aus dem Fenster zu werfen. Es ist ein peinliches Panoptikum, das uns hier in Grund und Boden regiert; oft mit einer bösartigen Muppet-Show verglichen und selbst von Wohlmeinenden inzwischen als „Ampel-Zirkus“ in den Netzen tituliert.

Ständig geht es unter der völlig chaotischen, irrwitzigen, überwiegend planlosen Versager-Ampel „politisch korrekt“ bergab, während sich im Volksmund ein klares Urteil immer eindeutiger durchsetzt: Die da oben können es nicht! Und deshalb bekommen sie es zunehmend mit den von ihnen „Verarschten“ da unten zu tun (siehe Bauern, LKW- und Traktorenaufstände). Jüngst wurde auf dem Internetportal „gutefrage.net“ folgendes zur Umfrage eingestellt: „Ist Grünen-Politikerin Ricarda Lang kompetent?“ Die simple Antwort eines Nutzers war erfrischend klar und verwies richtigerweise auf die einstudierte ledigliche Simulation von Kompetenz, die bei solchen marionettenhaften Politfiguren auch auf ihre Strippenzieher umfasst: „Das weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich noch nichts von ihr gehört, was diese Vermutung nahelegen könnte. Auffällig bei ihr sind nur die seltsam gekünstelten Hand- und Armbewegungen beim Reden, auf die sie augenscheinlich besonders zu achten bedacht ist.“

Drohendes Inferno

Dadurch, dass die deutschen Haltungsmedien mit ihrer gleichschalterischen Sozialisten- und Grünen-Frömmelei ein politisch-staatliches Paralleluniversum der abgehoben Regierenden geschaffen haben, wird jeder Kommentar, jede Warnung, jede Analyse über den alptraumhaften Zustand Deutschlands mit Knüppeln in vermeintlich rechte Ecken, hin zur Verschwurblern und Verschwörern, weggeschlagen. Das hat Folgen: Ein gesundes Land mit einer intakten Demokratie und lebhafter Meinungsfreiheit böte jede Menge öffentlichen Raum für die überaus wichtigen Checks & Balances, für Thesenerfassung und deren seriöse, objektive Überprüfung, für konkurrierende und korrigierende Meinungen, für Gegenmaßnahmen. All das entfällt. Die Medien halten verbissen an der giftgrünen Hegemonie im Medienlande fest und agieren als „The Wall“ gegen Volk, Meinung und Freiheit. Politische Polizei, die es nur in Diktaturen gibt, ist längst mit rotgrünem Schaum vorm Mal nun auch bei uns wieder da und auf der Jagd nach Kritikern und deren Foren und Netzwerken, auf der manischen Suche nach konstruierter Enthüllung und maximaler Denunziation der Andersdenkenden. Aber das ist eine andere Geschichte.

Blicken wir lieber auf das erwartbar große Inferno, welches droht, wenn sich die uneinsichtigen, dumm-arroganten Machthabenden ohne Rücksicht auf Verluste weiterhin ungebremst ausagieren können. Wenn diese Leute mit ihrer hasserfüllten Spaltung und demagogischer Hetze eine bereits an Haupt und Glieder zur Demokratur verhunzte Republik weiter in ihren Grundfesten destabilisieren und mit ihrer verqueren, irrsinnigen Ideologie die wirtschaftlichen Fundamente des Landes zerstören dürfen. Wenn sie weiter den Mittelstand in die Insolvenz oder ins Ausland treiben und den Staat – auch durch eine weiterhin massenhafte Armuts- und Elendsmigration aus Shithole Countries – nicht nur im Sozialen ins Erodieren bringen. Denn was wird dann eigentlich kommen?! Was erwartet uns, am Ende all der Inkompetenz und ihrer Folgen?

Deutschland in Erwartung der Selbstauflösung

Hier betreten wir in der Tat ein politikwissenschaftlich recht klar definiertes Feld: Den vielfach erforschten und theoretisch erschlossenen Staatszerfall. Spätestens seit den Balkankriegen, aber auch schon nach dem Staatszerfall der Sowjetunion und des Ostblocks (inklusive dem Staatszerfall der DDR) wurde dieser Begriff zum zeitgeschichtlichen Thema. Besonders der Zerfall Jugoslawiens, aber auch die Implosion afrikanischer Staaten mit ihren Schurken, Banden & Clans als Elendsparasiten des Westens an der Macht haben dieses Phänomen zum “heißen Scheiß” einer instabilen politischen Postmoderne gemacht. Dabei gibt es unter den Gelehrten und Fachtheoretikern so gut wie keinen Streit über Definition und Merkmale des „Staatszerfalls in der Humangeographie“, wie dieser Vorgang abstrakt genannt wird. Er beschreibt, woher wir einst kamen – und wohin wir nun in Deutschland unweigerlich wieder gehen: „Im Allgemeinen kann man den Staatszerfall als den Prozess bezeichnen, in dem die Autorität, Legitimität und Kapazität eines Staates erodiert oder plötzlich zusammenbricht.“

Interessant sind hierbei die weiteren Ausführungen zu Merkmalen im Vorfeld eines Staatszerfalls, so wie ihn übrigens Bürger der DDR bereits einmal erlebt haben. Um es noch nachdrücklicher zu sagen: Deutsche “Staaterei” zerfiel in den letzten gut einhundert Jahren gleich mehrfach! Zuerst zerfiel das Kaiserreich und es begründete dann nach dem Ersten Weltkrieg die Weimarer Republik. Nach dem auch diese zum Zerfall gebracht worden war, begannen ab 1933 dann zwölf Jahre NS-Diktatur, welche 1945 am Ende des Zweiten Weltkriegs durch die Alliierten als Besatzer und neue Staatenformer zum Zerfall gebracht worden war. Es wurden zwei deutsche Staaten errichtet, von welchen einer 1989 erneut zerfiel und sich in die andere integrieren ließ. Man kann also mit einigem Recht behaupten, dass der Staatszerfall in Deutschland zuhause ist… und der letzte ereignete sich vor noch gar nicht allzu langer Zeit dort, wo heute nur noch vom „Osten“ gesprochen wird. Und heute sind die Selbstauflösungserscheinungen bereits offensichtlich.

Längst (über)erfüllte Kriterien für den Staatszerfall

Die nähere Befassung mit diesen wertfrei zu akzeptierenden Merkmalen eines drohenden Staatszerfalls per definitionem ist also alles andere als absurd und absolut kein Ausdruck einer bestimmten politischen Gesinnung, sondern heute, aus gegebenem Anlass, durchaus und konkret angebracht. Lesen wir weiter: Was macht einen zerfallenden Staat aus? Welche Anzeichen deuten in diese gefährliche Richtung? Hier die von Experten definierten Merkmale: Zunächst wird das Auftreten von bewaffneten Konflikten innerhalb des Staates genannt. Dazu gehören auch Banden- und Bürgerkriege und – Achtung! – Aufmärsche bestimmter Gruppierungen und/oder isolierter Staatsanhänger im Kampf gegen Rebellionen, ebenso wie ethnische Auseinandersetzungen und regionale Unruhen – und dies besonders häufig dort, wo ethnische und/oder religiöse Gruppen ohne gemeinsame Identität nebeneinander leben und im Alltag aufeinander prallen. Klingelt da was? Weiter ist kennzeichnend ein Scheitern politischer Institutionen, häufige Regierungswechsel, politische Korruption und ineffektive Justizsysteme. All diese Zustände bedingen und begünstigen soziale Konflikte, die schneller entstehen, als dass sie politisch gelöst werden könnten. Genannt wird auch von den Experten aber auch folgendes: „Ein Mangel an öffentlichen Dienstleistungen, wie zum Beispiel Strom- oder Wasserversorgung, auch eine mangelnde Gesundheitsversorgung.“

Bezieht man diese abstrakten Merkmale auf das Deutschland von 2024 und gleich man es mit unseren gegenwärtigen größten Problemen ab, fällt auf: Die Kriterien für Staatsversagen sind in diesem zunehmend verwahrlosten, unsozialen, kriminellen, sich zu politischen Fronten hochschaukelnden Ampel-Land längst erfüllt, wenn nicht sogar teils schon übererfüllt – Stichwort gefährdete Stromversorgung, ineffektive, schwache Justiz und eine immer schlechtere Gesundheitsversorgung. Nochmals: Unter Merkel ging es bereits dramatisch nach links, dorthin, wo einst die DDR verortet war. Auch dort stand am Ende der Staatszerfall. Die Ampel beschleunigt den eingeschlagenen Kurs noch. Wir werden ja sehen, wohin das alles noch führt. Aber es möge diesmal am Ende bitte keiner sagen, man hätte es nicht wissen können. Oder gar behaupten, er hätte noch nie etwas von Staatszerfall gehört.