„Remigration“: Eine Erwiderung auf Martin Sellner

Der österreichische „Identitären“-Aktivist Martin Sellner ist in letzter Zeit zu einer ungeahnten Popularität aufgestiegen. Dies geschah vor allem deshalb, weil ihn seine politischen Gegner in Gestalt des bundesdeutschen polit-medialen Machtkomplexes zu einer ungeheuren Gefahr erklärten, die er mangels Bedeutung eigentlich nicht sein kann. Aus einem Vortrag, den Sellner im vergangenen November in der Nähe von Potsdam vor einem kleinen, rechtskonservativen Personenkreis hielt, wurde bekanntermaßen die „Correctiv“-Staatsaffäre, die auf ihrem Höhepunkt mehrere Millionen Menschen zu regierungsfreundlichen Kundgebungen auf deutsche Straßen und Plätze brachte. Am vergangenen Wochenende wurde der Migrationskritiker Sellner aus dem Schweizer Kanton Aargau abgeschoben und erhielt kurze Zeit später ein offizielles Einreiseverbot für die Bundesrepublik. Dies bewog den weltweit bekannten Milliardär Elon Musk zu einem kritischen Kommentar, der auf Twitter/X wahrscheinlich weit über eine Milliarde Nutzern angezeigt wurde.

Sellners neues Buch „Remigration“ stand tagelang bei Amazon auf Platz eins der Bestsellerliste, bevor der Verleger Götz Kubitschek das Werk von dieser Plattform zurückzog, um damit einem Boykott zuvorzukommen. Ich habe das Buch gelesen und werde hier dazu einige Gedanken äußern, die vielleicht dazu beitragen können, den ganzen Sellner-Hype wieder auf die Ebene rationaler politischer Auseinandersetzungen zurückzuführen. In Zeiten, in denen blaue Schlümpfe in der Bundesrepublik einen ähnlich staatsgefährdenden Charakter annehmen wie einst in der DDR Mickey Mouse und Udo Lindenberg, erscheinen die Erfolgsaussichten eines solchen Vorhabens aber leider eher gering.

Der wahre Kipppunkt droht

Um von vornherein den Verdacht zu vermeiden, es ginge mir hier um eine Rechtfertigung von Mainstream-Positionen oder linksliberaler Ideologie, stelle ich gleich zu Beginn fest, dass ich in einem zentralen Punkt sehr wahrscheinlich mit Martin Sellner einer Meinung bin: Die deutsche Migrationspolitik der letzten knapp zehn Jahre war verheerend, und ihre – leider wahrscheinliche – Fortschreibung in die Zukunft droht, eine Katastrophe zu erzeugen. Man braucht hier nicht mehr auf Einzelheiten einzugehen, die in kritischen Medien wie Ansage! schon oft genug wiederholt worden sind. Es reicht die Feststellung, dass eine weitere Fortsetzung der unbegrenzten Masseneinwanderung nach Deutschland schon bald einen echten „Kipppunkt“ erreichen muss, jenseits dessen der uns bekannte Sozialstaat nicht mehr finanzierbar sein wird. In einem solchen Zustand werden soziale Unruhen wahrscheinlich, die sich entlang ethnisch-religiöser Bruchlinien abspielen, aber auch den Charakter eines gemeinsamen Aufstandes einheimischer und migrantischer Unterschichten gegen Globalisierung, Finanzkapitalismus und Neoliberalismus annehmen könnten. Dieser Gedanke wird in Sellners Buch zwar gegen Ende kurz angerissen, aber leider nicht vertieft. Aus der Perspektive eines Rechten gesehen, ist dies verständlich. Man muss jedoch kein Marxist sein, um aus der Weltgeschichte den Schluss zu ziehen, dass der unmittelbare Anlass von Revolutionen fast immer auf der Ebene der Ökonomie zu finden ist. Der ideelle „Überbau“ spielt natürlich eine Rolle, aber in der Regel werden Menschen erst dann rebellisch, wenn es wirtschaftlich „ans Eingemachte geht“. Ich werde auf diesen Punkt noch zurückkommen, aber mich zunächst Sellners Buch widmen.

Aus meiner Sicht baut Sellners gesamte Argumentation auf zwei falschen Prämissen auf, die er in seinem Buch aufgrund der von ihm vertretenen neurechten Ideologie nicht hinterfragt. Die erste ist, dass die deutsche Abstammungsnation quasi von Natur aus einen Willen zu ethnischer Homogenität und einem erst daraus folgenden Selbstbestimmungsrecht besäße. Dieser Wille wird Sellner zufolge in der Gegenwart von einer „Schuldkult“-Propaganda im Zusammenhang mit dem NS-Holocaust und der „weißen“ Kolonialgeschichte willkürlich unterdrückt, ist aber „eigentlich“ vorhanden und müsste sich im Sinne seines Remigrationskonzeptes Bahn brechen, sobald die Neurechten endlich eine „metapolitische“ Hegemonie erreicht hätten. In der historischen Realität ist eine Abstammungsgemeinschaft aber für sich genommen nur eine zu verwaltende Bevölkerung. Dies ist das Staatsverständnis des Feudalismus – aber nicht des 21. Jahrhunderts!

Wanderungsbewegungen als historische Normalität

Ein demokratisch selbstbestimmtes Staatsvolk entsteht erst dadurch, dass sich diese Bevölkerung selbst als politische Kraft begreift. Ein solches Staatsvolk kann mit der Abstammungsnation nahezu identisch sein, wie es der aufopfernde Freiheitskampf der Polen belegt, der mit einer kurzen Unterbrechung zwischen den beiden Weltkriegen von 1772 (Erste polnische Teilung) bis 1991 (Abzug der sowjetischen Truppen aus einem demokratischen Polen), also mehr als zwei Jahrhunderte, andauerte. National-demokratische Freiheitskämpfe erbrachten aber in der Schweiz und den USA ein ganz anderes Resultat: Nämlich von vornherein multi-ethnische Staaten, deren Einheit auf einer politischen Idee beruht. Entgegen dem Augenschein gilt dies auch für Frankreich, wo seit der Revolution von 1789 jeder Mensch als Franzose gelten kann, der Französisch spricht und die Werte der République une et indivisible teilt. Genauso ist das Staatsvolk eines Deutschland, dass hoffentlich bald wieder nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis demokratisch sein wird, nicht ohne weiteres mit der deutschen Abstammungsnation gleichzusetzen.

Die zweite falsche Prämisse Sellners besteht darin, Völker in einer untrennbaren Verbindung mit einer Art natürlichem Lebensraum zu sehen. Wanderungsbewegungen waren in der Menschheitsgeschichte immer eher die Regel als die Ausnahme, und dazu gehört auch, dass nach einer gewissen Zeit auch ein „neues“ Land zur echten Heimat werden kann. Es war ein großer Segen, dass im Nachkriegsdeutschland nach und nach der Verlust der ehemals deutschen Gebiete jenseits von Oder und Lausitzer Neiße akzeptiert werden konnte. Ich stamme aus einer Familie von Heimatvertriebenen aus Schlesien und Oberschlesien und habe schon früh im Leben begriffen, welch ungeheure Bedeutung der gewaltsame Verlust ihrer Heimat für meine Eltern und Großeltern hatte. Trotzdem bin ich meiner Heimatstadt Wolfsburg und dem Braunschweiger Land eng verbunden, und es wäre aus meiner Sicht auch unangemessen, wenn dies nicht so wäre. Überzogene, gleichsam „ewige“ Ansprüche auf das Land teilweise nur imaginärer Vorfahren machen heute eine friedliche Lösung des Palästina-Konfliktes unmöglich und dienen in Russland als fragwürdige Begründung des Ukraine-Krieges. Von einem solchen auf „natürliche Lebensräume“ fixierten Denken ist selten irgendetwas Gutes ausgegangen. Deshalb sollte man auch Menschen, die teilweise schon seit mehr als 60 Jahre in Deutschland leben, zugestehen, dass sie hier Einheimische und keine Fremden mehr sind.

Fragwürdige Aussiedlungsvorstellungen

Wenn man diese beiden Prämissen erst einmal kritisiert hat, erscheint natürlich auch Sellners Zielsetzung, nämlich eine drastische Reduzierung des Migrantenanteils an der deutschen Bevölkerung – Sellner spricht ganz klar von mehreren Millionen auszusiedelnder Menschen – als fragwürdig. Auf die praktischen Schritte dazu, die den größten Teil des Buches ausmachen, muss deshalb hier nicht in allen Einzelheiten eingegangen werden. Es ist Sellner, wohl auch als Reaktion auf die „Correctiv“-Affäre, wichtig, dabei immer wieder Rechtstreue, Menschlichkeit und Gewaltfreiheit zu beschwören. Trotzdem kam mir beim Lesen immer wieder Björn Höckes Zitat von einer „wohltemperierten Grausamkeit“ in den Sinn. Selbst wenn sich der gesamte Remigrationsprozess über Jahrzehnte erstrecken soll, müsste er dennoch damit beginnen, einen nennenswerten Teil der deutschen Bevölkerung für unerwünscht zu erklären. Damit würde unvermeidlich ein Klima der Spaltung und eines kalten Bürgerkrieges erzeugt, dessen Eskalation dann jederzeit möglich und sogar wahrscheinlich wäre, denn die „zu Remigrierenden“ hätten ja alle Möglichkeiten, sich gegen den Verlust ihrer Lebensperspektive auf deutschem Boden zu wehren.

Bürgerkriegsszenarien sind leider schon in der Gegenwart alles andere als haltlose Hirngespinste. Es könnte etwa ein rechtsextremer Terroranschlag oder eine überzogene Polizeiaktion gegen Migranten pogromartige Massenkrawalle erzeugen, wie wir sie im Sommer 2023 in Frankreich gesehen haben. Auch neue Eskalationen im schwelenden Nahostkrieg könnten als Auslöser für solche Krawalle wirken. Im Grunde genommen hat so etwas im vergangenen Oktober nach dem palästinensischen Überfall auf Israel schon stattgefunden. Juden leben seitdem in Deutschland in einem Zustand beständiger Angst, den es eigentlich nach 1945 nicht mehr hätte geben dürfen. Wenn eine solche – zunächst provozierte, sich dann aber verselbständigende – Migrantengewalt überhandnimmt, müssten sich an irgendeinem Punkt die Stammdeutschen tatsächlich als politische Einheit begreifen und sich dagegen wehren. Die schieren Kräfteverhältnisse würden aber in einer solchen Situation keineswegs zu ihren Gunsten sein, denn auch unsere Polizei ist äußerst schwach, sobald sie nicht mehr auf brave Bürger, sondern wirklich gewaltbereite Gegner trifft. Dies alles wäre ein Alptraum, und deshalb muss man alles dafür tun, solche Entwicklungen schon im Ansatz zu vermeiden. Von rechts her mit Remigrationsphantasien Öl ins Feuer zu gießen, ist das genaue Gegenteil einer solchen Deeskalationsstrategie.

Migrationsstopp ist unerlässlich

Das bisher Gesagte bedeutet – ich betone dies noch einmal – keine Zustimmung zu einer Fortsetzung der bisherigen deutschen Migrationspolitik! Genauso wie man erst einen Brand löschen muss, bevor man über den Wiederaufbau des abgebrannten Hauses nachdenkt, muss man aber vor einem fruchtlosen Nachdenken über Remigration und ethnische Homogenität den gegenwärtigen Krisenzustand schnell beenden. Ein zumindest temporärer, vollständiger Migrationsstopp ist aus meiner Sicht unerlässlich. Auch dies wäre mit einer gewissen Grausamkeit verbunden, aber die negativen Folgen würden sich dabei in Grenzen halten. Vorbild wäre die Schließung der „Balkanroute“ durch Nordmazedonien im Frühjahr 2016. Es strandeten damals zwar Migranten an geschlossenen Grenzen, aber die Folge war, über mehrere Zwischenstufen, ein schnelles Versiegen des Flüchtlingstromes an seiner Quelle – nämlich in der Türkei. Ein souveräner Staat wie die Bundesrepublik kann seine Grenzen für illegale Einwanderer vollständig schließen. Der Asyl-Artikel 16 unseres Grundgesetzes wurde offensichtlich von seinen Urhebern nicht als Einfallstor für unbegrenzte Einwanderung aus der ganzen Welt erdacht. Falls eine heute maßgebliche, verquere Rechtsauffassung so etwas unvermeidlich macht, kann man entsprechende Gesetze und auch das Grundgesetz entsprechend ändern. Im Zustand eines Migrationsstopps könnte dann endlich in Ruhe darüber nachgedacht werden, wie Staat, Wirtschaft und Gesellschaft die Migration der letzten Jahre und Jahrzehnte „verdauen“ können und welche Folgen dies für den Begriff des „deutschen Volkes“ haben soll.

Eine noch weiter gehende Problemlösung müsste eine entgleiste Globalisierung als tiefere Ursache des weltweiten Migrationsproblems in den Blick nehmen. In der „skalierten Ökonomie“ (Peter Zeihan) der Globalisierung existieren keine Volkswirtschaften im eigentlichen Sinne mehr, in denen ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zu einem Niveau von Löhnen, Preisen und Sozialleistungen führt, das dem jeweiligen Land angemessen ist. Derselbe Grund, aus dem afrikanische Staaten trotz an sich guter Voraussetzungen keine funktionierenden Volkswirtschaften aufbauen können, führt auch dazu, dass in Industrienationen wie Deutschland die Wirtschaft zunehmend aus dem Ruder läuft. Die Massenmigration kann als Symptom dieser Fehlentwicklung verstanden werden. Genauso wie die Produktion dorthin verlagert wird, wo die Löhne am niedrigsten sind, strömen ökonomisch überflüssig gewordene Menschenmassen dorthin, wo die Sozialleistungen am höchsten sind. Natürlich erscheint die Forderung nach einer neuen Weltwirtschaftsordnung als allzu utopisch. Es könnte aber sein, dass ihre Erfüllung für fast alle Menschen auf dieser Welt überlebenswichtig ist. Wenn man sie nicht auf friedlichem Wege erreichen kann, dann ist sehr wahrscheinlich die eingangs erwähnte soziale Revolution gegen Globalisierung und liberalen Kapitalismus unvermeidbar.

Der letzte Deutsche macht das Licht aus

Kehren wir zum Schluss von den globalen Höhenflügen wieder in die Niederungen der deutschen Migrationspolitik zurück. Es wird sehr häufig übersehen, dass die gegenwärtige Demographie nicht leicht korrigierbar ist, sondern die Entwicklung auf Jahrzehnte hinaus determiniert. Die heute unter Zwanzigjährigen rücken in den nächsten zwanzig Jahren praktisch unverändert in die Elterngeneration vor. Da diese Alterskohorte klein ist, kann auch die Folgegeneration nicht groß sein. Da vor allem außereuropäische Migranten erwartungsgemäß sehr viel mehr Nachkommen hervorbringen werden als die Stammdeutschen, werden letztere dann in der jüngeren Altersgruppe unweigerlich bereits in der Minderheit sein. Gleichzeitig rücken die zahlenmäßig starken Jahrgänge der Boomer langsam, aber sicher, erst ins Renten- und dann ins Pflegealter vor. An diesen Entwicklungen lässt sich kaum etwas ändern. Sie machen es aber geradezu überlebensnotwendig, dass die Migranten auf irgendeine Weise unsere Kultur und Zivilisation weiterführen müssen. Ansonsten macht irgendwann der letzte Deutsche das Licht aus, nachdem vorher die Boomer einen elenden, einsamen Tod gestorben sind.

Es ist deshalb sehr viel sinnvoller, trotz aller Schwierigkeiten den Weg der Integration weiter zu verfolgen, anstatt durch künstliche Remigration den deutschen „Volkstod“ nur noch schlimmer zu machen, als er es ohnehin schon ist. Was allerdings auch für mich eine völlig legitime rechte Forderung wäre, ist das Ziel einer Erhaltung der deutschen Sprache, der deutschen Regionalkulturen und eines allen Deutschen gemeinsamen Bildes ihrer Geschichte. Anstatt dem falschen Traum von einer Rückgewinnung ethnischer Homogenität nachzuhängen, sollte lieber diese Zielsetzung in den Mittelpunkt gestellt werden. Sie ist allerdings nur für eine deutsche Nationalität in einem multi-ethnischen Deutschland realistisch, und nicht für ein wiederherzustellendes deutsches Volk, das alle anderen Nationalitäten aus seinem Lebensraum ausschließt. „Remigration“ ist – trotz der unbestreitbar hohen Qualität von Martin Sellners neuem Buch – letzten Endes ein gefährliches Phantasma.