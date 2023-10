Wie groß ist die Unterstützung der Muslime in Deutschland für den Palästinenser-Terror?

Aus Israel erreichen uns verstörende Bilder der palästinensischen Gräueltaten gegen Zivilisten, auch gegen Frauen und Kinder. Sie sind so schrecklich, dass ich sie hier nicht im Detail wiedergeben möchte. Nicht weniger verstörend jedoch sind die Bilder ihrer Unterstützer in der westlichen Welt: In Berlin verteilen arabische Hamas-Fanboys verzückt Süßigkeiten; in Sydney versammelt sich vor der in israelischen Farben angestrahlten Oper ein muslimischer Mob und skandiert „Gas the Jews!”, “Vergast die Juden!”. In den USA bekunden Muslime ihre Verachtung der Opfer mit eindeutigen Gesten. In London wird die israelische Botschaft von hunderten Muslimen belagert. In den sozialen Netzwerken feiern zahllose vermeintlich “integrierte” Jung-Mohammedaner das Blutbad an Juden mit Herz- und Lach-Smileys und Thumbsup-Emojis.

Handelt es sich bei den Unterstützern des palästinensischen Terrors nur um eine laute Minderheit? Oder ist die Unterstützung für die unbeschreiblichen Taten unter den europäischen Muslimen viel höher als man sich eingestehen möchte? Wie viele es genau sind, kann niemand sagen, was nicht zuletzt auch daran liegt, das im Bereich Islamismus weit weniger geforscht wird als zum Beispiel in der faktischen Staatsdomäne der “rechten Bedrohungslage”. Während man sich in Deutschland ein ganzes Heer an Rechtsextremismus- und Rassismusexperten hält, wird Forschung zum Islamismus kaum gefördert – was auch am wachsenden Einfluss islamischer Verbände liegt.

Vornehme Zurückhaltung

Bezeichnend ist, dass Bundesinnenministerin Nancy Faeser 2022 den „Expertenkreis Islamismus“ auflöste, der den politischen Islamismus aus wissenschaftlicher Sicht analysieren sollte. Wer es dennoch wagt, zu diesem Thema zu forschen, sieht sich Vorwürfen von “Islamophobie” und “Rassismus” ausgesetzt. Dabei wäre Forschung in diesem Bereich dringend notwendig. Die Terrorismusabteilung des Generalbundesanwalts hat seit dem 1. Januar 2020 bis zum 1. Juli 2022 757 Ermittlungsverfahren im “Phänomenbereich islamistischer Terrorismus” eingeleitet. Im Bereich Rechtsterrorismus wurden in diesem Zeitraum nur 26 Verfahren neu eingeleitet, im Bereich Linksterrorismus waren es 17 Verfahren. Die tatsächliche Virulenz des Problems ist reziprok zu ihrer öffentlichen Wahrnehmung.

Erik Marquardt von den Grünen behauptet frech und forsch auf Twitter, dass ein Großteil der Muslime die Taten der Hamas verurteilen würde. Was macht ihn da so sicher? Er schreibt weiter: „Es fehlt den deutschen Muslimen an einer Vertretung, die deutlich, laut und ohne Umschweife einen widerlichen Angriff auf einen souveränen Staat und unschuldige Menschen verurteilt.“ Der innere Widerspruch seines Tweets bleibt ihm offenbar selbst verborgen: Denn islamische Verbände gibt es in Deutschland zuhauf. Doch die halten sich, wie immer in solchen Fällen, vornehm zurück – wohl wissend, dass ihre Mitglieder vielfach mit dem Terror gegen Israel sympathisieren. Allenfalls wird die Stereotype bemüht, dass es sich bei den gewalttätigen Terroristen ja gar nicht um “wahre” Muslime handeln würde.

Halbwahrheiten über “Friedens-Sure”

Dann wird gerne noch die Sure 5,32 wie stets falsch zitiert und aus dem Kontext gerissen, gewissermaßen ein Dauerbrenner der islamischen Apologetik. Sie wird in der Regel verkürzt wiedergegeben, um die Friedfertigkeit des Islam zu belegen: „Wer einen Menschen tötet, so ist es als habe er die ganze Menschheit getötet.“ Auch der “Spiegel” und der “Deutschlandfunk” zitierten sie so. Eigentlich lautet die Sure allerdings wie folgt: „Aus diesem Grunde haben Wir den Kindern Isrāʾīls vorgeschrieben: Wer ein menschliches Wesen tötet, ohne (daß es) einen Mord (begangen) oder auf der Erde Unheil gestiftet (hat), so ist es, als ob er alle Menschen getötet hätte.” Die Sure richtet sich also gar nicht an die Muslime, sondern an die Juden – als Antithese, ähnlich dem, was Jesus in der christlichen Bergpredigt sagt: „Die Alten haben Euch gesagt,… ich aber sage Euch….“.

Lesen wir in diesem Zusammenhang, wie es in Sure 5,33 weitergeht: „Der Lohn derjenigen, die Krieg führen gegen Allah und Seinen Gesandten und sich bemühen, auf der Erde Unheil zu stiften, ist indessen (der), daß sie allesamt getötet oder gekreuzigt werden, oder daß ihnen Hände und Füße wechselseitig abgehackt werden, oder daß sie aus dem Land verbannt werden. Das ist für sie eine Schande im Diesseits, und im Jenseits gibt es für sie gewaltige Strafe.” Muss ich noch weiter ausführen, warum diese Sure nicht unbedingt geeignet ist, den Islam im friedlichen Licht erscheinen zu lassen?

Muslimische Selbstreflexion Fehlanzeige

Die “gemäßigten” Verbände jedenfalls unterschlagen all dies und bekräftigen stattdessen die scheinbare Rolle vom Islam als “Religion des Friedens“, bevor sie sich wieder darauf kaprizieren, vor der angeblich ja viel größeren, der eigentlichen Gefahr zu warnen – nämlich dem “antimuslimischem Rassismus” (eigentlich ein Paradoxon in sich, denn Anhänger einer Religion sind keine Rasse! ) -und sich wieder einmal selbst zum Opfer zu stilisieren. Würden die islamischen Verbände wohl auch so handeln, wenn wirklich ein Großteil der Muslime die Gräuel verurteilen würde, die da im Namen ihrer Religion begangen werden?

Wir erinnern uns an die gefloppte „Nicht mit uns“-Demo 2017 in Köln, bei der Muslime ein “Zeichen gegen islamische Gewalt” setzen wollten. Ursprünglich wurden 10.000 Besucher erwartet. Doch nach der Absage der Ditib – unter anderem mit der Begründung, dass “muslimische Anti-Terror-Demos die Muslime stigmatisieren“ würden und solche Demonstration den Muslimen während des Ramadan “nicht zuzumuten” seien – versammelten sich nur einige hundert Demonstranten; und selbst bei diesen dominierten „Muslime sind nicht schuld“- Transparente oder Allgemeinaussagen wie „Hass macht die Erde zur Hölle“. Reflexion der eigenen Rolle? Fehlanzeige.

Antisemitismus in der islamischen Theologie

Noch weniger werden sich an die türkischen Fußballfans erinnern, die bei einem Fußballspiel die Schweigeminute für die Opfer des Bataclan-Terroranschlags mit „Die Märtyrer sind unsterblich“ und „Allahu Akbar!“!-Rufen störten. Darüber wurde in Deutschland so gut wie nicht berichtet. Ebensowenig über die saudische Nationalmannschaft, welche beim Spiel gegen Australien – mit einer einzigen Ausnahme eines mutigen Spielers – die Schweigeminute für die Opfer des Terroranschlags in London boykottierten. Konsequenzen der Fifa? Natürlich keine.

Dieses Verhalten ist kein Zufall, sondern es hat eine theologische Basis: Im Islam gilt es als Sünde, die gegnerischen Opfer des gerechten Heiligen Krieges, des Dschihad, zu betrauern. Hinzu kommt, dass die Auslöschung der Juden in einigen islamischen Strömungen Teil der eschatologischen Erlösungsgeschichte, der endzeitlichen Schlacht zwischen Juden und Muslimen ist. Im Hadith Kitab al-Fitan wir dem Propheten Mohammed der Ausspruch zugeschrieben: „Stunde wird nicht schlagen, bis die Muslime die Juden bekämpfen und töten, sodass die Juden sich hinter Steinen und Bäumen verstecken. Die Steine oder Bäume sagen jedoch: O, Muslim! O, Diener Gottes, ein Jude versteckt sich hinter mir. Komm und töte ihn! Nur al-Gharqad nicht; denn er ist ein Baum der Juden.“

Antisemitismus als Staatsräson

Doch wie hoch ist nun der Anteil derer, welche die Taten der Palästinenser öffentlich oder heimlich befürworten? Unter den europäischen – in Deutschland (noch) meist türkischstämmigen – Muslimen werden die eher säkular eingestellten die Taten tendenziell verurteilen. Erdogan- und AKP-Anhänger mit ihrem religiösen Nationalismus werden den Angriffen gegenüber Israel hingegen tendenziell positiv eingestellt sein; das sind, wie wir aus den Ergebnissen der türkischen Präsidentschaftswahlen wissen, weit mehr als 50 Prozent. Bei den nicht-europäischen Muslimen dürfte der Anteil der Unterstützer weitaus höher sein.

In den genuin islamischen Herkunftsländern gehört der Antisemitismus zur Staatsräson – und den legt man nicht mal eben an der Landesgrenze ab, auch wenn sich die Kulturrelativisten und Apologeten vom linken Rand gerne einreden, mit Überqueren der deutschen Grenze würden vormittelalterlich-koransozialisierte Muslime von einem Moment auf den anderen zu Anhängern eines Reformislam, die 500 Jahre europäische Aufklärung, Menschenrechte und Toleranz binnen Sekunden absorbiert und verinnerlicht hätten. Das Gegenteil ist in Wahrheit der Fall. Wenn Deutschlands Bekenntnis zu Israel deshalb mehr als ein Lippenbekenntnis sein soll, dann muss es endlich auch gegen die Feinde Israels im eigenen Land vorgehen.