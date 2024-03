Der Mythos vom Wohlstandsbringer Putin

Ich habe gerade zwei interessante Beiträge gelesen, die mit dazu bewogen haben, nochmal etwas zum Thema Krieg in der Ukraine und Russland nachzutragen. In einem Beitrag Boris Reitschusters ging es um die seltsame Putin-Affinität in den alternativen Medien, in einem anderen von Klaus Kelle um die sowjetische Langzeitstrategie. Zunächst zur Putin-Affinität: Ich möchte ausdrücklich klarstellen, dass ich keinerlei, null, zero, nada Sympathien für Wladimir Putin hege (wie für fast alle anderen Politiker auch) und zum Ausdruck bringen will, wenn ich darauf hinweise, dass ich kein Kanonenfutter in einem Weltkriegsszenario sein möchte. Ich warne ausdrücklich davor, in Putin jemanden zu sehen, der etwas “für sein Volk” tut. Ich bin mir sehr wohl darüber im Klaren darüber, dass ich die Art von Systemkritik, die ich hierzulande seit Jahren gegen unsere Politik anbringen darf, in Russland sehr wahrscheinlich nicht schadlos äußern könnte. Und damit meine ich nicht bloß die “Nazi-Keule” und gesellschaftliche Ächtung oder meinetwegen sogar den Jobverlust, die hierzulande drohen können (und womit kritische Stimmen immer häufiger konfrontiert sind), sondern Konsequenzen für Leib und Leben.

Ich habe mir auch ordentlich an den Kopf gefasst, wie oft ich in den letzten Tagen dieses Bildchen von Putin gesehen habe, in denen seine vermeintliche wirtschaftliche Leistung aufgelistet wurde. Mich stört bei dem Thema sehr, dass ich kein Russisch beherrsche und deshalb nicht so in Primärquellen zu dem Thema recherchieren kann, wie ich es bei anderen Themen gerne tue. Normalerweise höre ich mir erst einmal alle Seiten – egal, wie sehr sie am Rand stehen – im Original an, bevor ich meine Schlüssel ziehe. Das geht aber nur, wenn man die Sprache spricht. Deshalb habe ich gestern meinen russischen Arbeitskollegen gefragt (er steht kurz vor der Rente, ist in Russland geboren und kam vor 20 Jahren nach Deutschland), was er eigentlich von Putins wirtschaftlicher Performance hält. Seine Antwort: Russlands wirtschaftliche Entwicklung sei vor allem steigenden Ölpreisen geschuldet. Genau dasselbe schrieb Reitschuster auch vor ein paar Tagen. Er ist nach jahrelangem Aufenthalt in Russland ebenfalls mehr Expertise zu dem Thema besitzen dürfte als viele andere in Deutschland und der zudem auch in anderen Bereichen Themen beweist, dass es ihm nicht darum geht, bloß dem Mainstream nachzuplappern.

Ich habe nachfolgend einmal die Entwicklung der Ölpreise neben die Entwicklung des russischen BIP pro Kopf gestellt. Die Korrelation ist ziemlich auffällig – mit einem Jahr Verzögerung -, aber ich habe trotzdem noch einmal einige markante Punkte markiert. Steigt der Ölpreis, steigt das russische BIP und umgekehrt. Es wäre unehrlich, diesen Umstand Putin gutzuschreiben. Man könnte Putin vielleicht sogar dahingehend kritisieren, dass er es nicht geschafft hat, die russische Abhängigkeit von hohen Ölpreisen zu beseitigen, indem er anderweitig Branchen aufbaut, um weniger anfällig für die Volatilität der Weltmärkte zu sein.

Wer dennoch auf die Verzehnfachung des russischen BIPs pro Kopf unter Putin verweisen will, sollte aus Transparenzgründen auch das extrem niedrige Ausgangsniveau betrachten und erwähnen: 1998 fiel der Ölpreis auf den heute immer noch niedrigsten Stand seit dem Ende der Sowjetrepublik. 1999 folgte dann der erwartbare Absturz des russischen Bruttoinlandsprodukts. Das ist das Jahr, in dem Putin an die Macht kam und mit dem sich hier verglichen wird. Es erinnert mich ein bisschen an die Klimajünger, die ihr “1,5 Grad-Ziel” mit niedrigen Temperaturen am Ende der Kleinen Eiszeit beziehungsweise denen um 1850-1900 vergleichen, und sich dann über einen “enormen” Anstieg beschweren, wobei dieser Anstieg vor allem aufgrund des niedrigen Ausgangsniveaus “enorm” erscheint.

Ja: Das russische BIP pro Kopf hat sich verzehnfacht (offensichtlich aufgrund der Ölpreise), aber liegt immer noch deutlich unter dem beispielsweise Polens die ja ebenfalls mit den Folgen der Auflösung der abgewirtschafteten Sowjetunion zurechtkommen mussten und selbst nicht wirklich als reiches Land gelten. Wie beeindruckend ist also das BIP pro Kopf von Russland, wenn man dessen riesige Rohstoffvorkommen mit einbezieht? In meinen Augen: Gar nicht. An anderer Stelle las ich dann noch, es ginge nur um einen internen Vergleich von Russland 1999 bis jetzt, nicht Vergleiche mit EU-Ländern. Wenn das so ist, betrachten wir doch nur einmal Deutschland intern: Das BIP pro Kopf in Deutschland ist in den 16 Merkeljahren von etwa 28.000 Euro auf 43.000 Euro gestiegen. Würdet Ihr das auch Angela Merkel als Pluspunkt anrechnen? Ich dachte, gerade im alternativen Bereich sei es Konsens, dass die Merkeljahre nicht gut für Deutschland waren. Wenn man die Argumentation anwendet, die einige gerade bei Putin gelten lassen – BIP steigt, ergo macht der russische Präsident einen guten Job -, dann müsste man konsequenterweise auch Angela Merkel loben. Kann sie ja nichts dafür, dass das Ausgangsniveau bei Amtsantritt bereits so hoch war, dass eine Verzehnfachung wie in Russland nicht realistischerweise möglich ist.

In der Grafik oben wird auch gezeigt, dass sich Durchschnittsgehalt und Rentenniveau unter Putin auf 65.000 Rubel beziehungsweise 19.000 Rubel im Monat verfünfzehnfacht haben. Ich will das nicht schlechtreden; es freut mich für die Russen. Aber können wir bitte kurz festhalten, dass sich somit das durchschnittliche Gehalt auf 650 Euro beziehungsweise die durchschnittliche Rente auf etwa 190 Euro im Monat belaufen – und das in einem Land mit solch unfassbaren Ressourcen an Bodenschätzen? Klingt das für euch wirklich nach einem Staat, dessen Oberhaupt mal so richtig was für sein Volk tut? Im Ernst jetzt? Man muss sich nicht zwangsläufig jede eigene Glaubwürdigkeit zerschießen, indem man Takes wie das oben von Markus Krall geteilte Meme raushaut, nur weil man dem Mainstream nicht mehr über den Weg traut. Ja, es ist eine deutliche Steigerung – aber alles auf absolut niedrigem Niveau. In Rubel liest sich der Flex deutlich besser.

Übrigens: Polnische Rentner kassieren mittlerweile im Schnitt 880 Euro (also mehr als der durchschnittliche Arbeiter in Russland verdient) – einfach nur um Vergleichswert zu haben, wie es heute – über 30 Jahre nach dem Ende der Sowjetunion – auch aussehen könnte. Meine Position seit Beginn dieser Auseinandersetzung war immer, keine Seite zu beziehen. Baerbock und Co. sind nicht die Guten, Biden ist es nicht, Selenskyj ist es nicht. Aber KGB-Putin ist es natürlich auch nicht. Man muss nicht immer das Spiel der Hegelschen Dialektik mitspielen und zwangsweise eine Seite der gleichen Medaille wählen. Die Feinde meines Feindes müssen nicht automatisch meine Freunde sein. Man kann sich dem auch einmal entziehen und sagen: Ich will mit keinem von euch assoziiert werden! Ich sehe Putin wie alle anderen Politiker auch: Als mit absoluter Vorsicht zu genießende Figur. Deshalb bezeichne ich mich auch als libertär – weil keiner von “denen” wirklich “für uns” ist. Und diejenigen, die es sind, schaffen es nicht an die Spitze der Macht.